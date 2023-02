Politik in Mönchengladbach Die große Rat-Losigkeit

Bestandsaufnahme – festnageln lässt sich damit niemand. Das bringt die Opposition im Stadtrat, namentlich die CDU, dann noch am meisten in Rage: Wie soll man denn auch gegen etwas Wachsweiches wie „Gemeinsam. Nachhaltig“ aufbegehren und gegen eine Reihe von Projekten, die man ja selbst noch als Groko bis Herbst 2020 mit verantwortet hat? „Sie haben gar keine Strategie“, schimpfte CDU-Fraktionschef Hans Peter Schlegelmilch. „Was sind die Ziele? Wie sollen sie umgesetzt werden?“ Schlegelmilch forderte nachvollziehbare Zielsetzungen ein, die „messbar sein sollen“. Die Publikation nannte er einen Sachstandsbericht, nichts weiter. OB Heinrichs, so der CDU-Antrag, solle „unverzüglich konkrete strategische Zielvorgaben vorlegen, mit denen der Verwaltungsvorstand gedenkt, eine Strategie aufzubauen und zu verfolgen“. Und darüber habe der Oberbürgermeister dem Rat halbjährlich zu berichten. Konkret benannte Schlegelmilch: „Wer die Verkehrswende verspricht, sollte eine Zielsetzung verfolgen, damit man weiß, was die Wegnahme von Parkplätzen bedeutet.“ Schlegelmilch warf der Verwaltung vor, sich die Dinge „schön zu reden. Nach der Hälfte der Wahlperiode darf man fragen: Wie will die Mehrheit das eigentlich steuern? Sonst kann man Sie nie daran messen.“