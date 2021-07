Streit um Ächtung des „N-Wortes“ : Scharfe Debatte um Rassismus im Stadtrat Mönchengladbach

Der Rat tagte in der Krahnendonkhalle. Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach Muss man die Verwendung des „N-Wortes“ als rassistische Beleidigung von Menschen mit dunkler Hautfarbe ächten? Darüber gab es im Mönchengladbacher Stadtrat tatsächlich zwei Meinungen.

Der Stadtrat hat sich in einer Resolution gegen Antisemitismus ausgesprochen und sich solidarisch mit der jüdischen Gemeinde erklärt. Gleichzeitig entbrannte ein Streit um einen Antrag, die Verwendung des „N-Wortes“, eine rassistische Beleidigung von Menschen mit dunkler Hautfarbe, zu ächten. Knapp eineinhalb Stunden wurde darum gerungen.

In der Resolution gegen Antisemitismus heißt es: „Wer Menschen wegen ihrer jüdischen Identität diffamiert, ihre Freizügigkeit einschränken will, das Existenzrecht des jüdischen und demokratischen Staates Israel oder Israels Recht auf seine Landesverteidigung in Frage stellt, wird auf unseren entschiedenen Widerstand stoßen.“ Gegenstimmen gab es nicht, die Linke enthielt sich der Stimme, sie hatte mehr konkretere Maßnahmen gefordert.