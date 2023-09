Gefährliche Körperverletzung in Mönchengladbach Streit im Bistro – zwei Männer schwer verletzt

Mönchengladbach · In einem Bistro in Bahnhofsnähe gerieten drei Männer in einen Streit. Die Folgen: Schnittverletzungen und eine Bisswunde.

07.09.2023, 16:16 Uhr

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung sucht die Polizei Zeugen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung am Mittwoch, 6. September, an der Franz-Gielen-Straße sucht die Polizei Zeugen. Bei dem Vorfall erlitten zwei Männer schwere und ein Mann leichte Verletzungen. Nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei gerieten gegen 22 Uhr im Bereich eines Bistros ein 23-jähriger Mann mit dem 34-jährigen Ladenbesitzer und einem 22-jährigen Kunden in eine körperliche Auseinandersetzung. Dabei erlitten der Besitzer und der Kunde Schnittverletzungen und der 23-Jährige vermutlich eine Bisswunde. Zeugen übernahmen die Erstversorgung der durch Schnittverletzungen schwer verletzten Männer. Rettungskräfte brachten sie anschließend zur weiteren stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 23-Jährige hatte sich unmittelbar nach dem Vorfall zur Wache der Bundespolizei am Hauptbahnhof begeben. Als er mit den Beamten dann zum Bistro zurückkehrte, traf er dort auf die ebenfalls alarmierten Einsatzkräfte der Mönchengladbacher Polizei. Der genaue Ablauf und die Hintergründe des Streits sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, die namentlich noch nicht erfasst wurden, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden.

