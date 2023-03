Kitas in Mönchengladbach Verdi ruft in der Stadt erneut zum Streik auf

Vergangenen Donnerstag, 2. März, blieben wegen eines Streiks der Gewerkschaft Komba vier Kitas und eine Lena-Gruppe in der Stadt geschlossen, weitere Einrichtungen (acht Kitas und eine Lena-Gruppe) boten lediglich eine Notbetreuung an. Am Freitag, 3. März, wurde in Mönchengladbach ebenfalls protestiert. Es beteiligten sich unter anderem Mitarbeiter der NEW, deswegen fielen die Busse (inklusive des Schulbusverkehrs) an dem Tag aus. Auch Beschäftigte der Mags nahmen an dem Streik teil.