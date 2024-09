Auf wichtiger Kreuzung in Mönchengladbach Streifenwagen bei Unfall auf die Seite gekippt – alle Beteiligten unverletzt

Teile der Kreuzung blieben stundenlang gesperrt. Feuerwehr, Polizei und NEW waren im Einsatz. Der Verkehr wurde umgeleitet. Trotzdem kam es zu Rückstaus. Ortskundige waren gebeten worden, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren. Am frühen Abend wurden dann alle Sperrungen aufgehoben. Zuvor mussten beide Fahrzeuge abgeschleppt werden. Sie waren beim Zusammenstoß so stark beschädigt worden, dass sie nicht mehr fahrbereit waren.