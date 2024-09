Sperrungen in Mönchengladbach Streifenwagen bei Unfall auf die Seite gekippt – mindestens drei Verletzte

Auf der Kreuzung Bismarckstraße/ Kaldenkirchener Straße/ Hohenzollerstraße unweit der Gladbacher Innenstadt ist am Freitagnachmittag, 6. September, ein Streifenwagen mit einem anderen Fahrzeug kollidiert. Dabei kippte das Polizeiauto und blieb am Straßenrand auf der Seite liegen. Dabei wurde auch eine Laterne wurde in Mitleidenschaft gezogen.