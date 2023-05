Aufbau in Mönchengladbach Streichelzoo in der Seestadt will nicht auf Tiger verzichten

Im Streit mit der Nachbarstadt Kostenpflichtiger Inhalt Neuss haben die Betreiber von „Melody’s Kinderparadies“ ihre Zusage eingehalten und den dortigen Kirmesplatz Reuschenberg geräumt. Seit Montag, 8. Mai, läuft der Aufbau in Mönchengladbach auf dem Gelände der Seestadt. Ungeachtet der gerichtlichen Auseinandersetzung in Neuss und der Ankündigung von Seestadt-Investor Catella, dass Wildtiere nicht geduldet würden, halten die Betreiber aber genau daran fest. Auf die Frage, ob die Tiger in Mönchengladbach dabei sein werden, sagte Betreiberin Marie Voss am Montag unserer Redaktion: „Wir bringen die Tiere trotzdem mit.“