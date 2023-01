Jugend in Mönchengladbach „Streetwork ODK“ gewinnt Fußballturnier von De Kull

Mönchengladbach · Mit 150 Spielern fand in der Krahnendonkhalle das Fußball-Nachtturnier für Jugendeinrichtungen in Mönchengladbach statt. In beiden Altersklassen setzten sich am Ende die Teams „Streetwork ODK“ durch – und bekamen dafür einen besonderen Preis.

17.01.2023, 05:10 Uhr

Beim Fußballturnier in der Krahnendonkhalle – unter anderem ausgerichtet vom Jugendhilfeträger De Kull – kamen 150 Jugendliche zusammen. Foto: Sebastian Kalenberg