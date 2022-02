Ausstellung in Mönchengladbach : Streetart-Vernissage mit Niklas Merken

Mönchengladbach Graffiti-Künstler Niklas Merken hat die Fotografie für sich entdeckt. In seiner neuen Ausstellung verbindet er beide Ausdrucksformen miteinander.

(RP) Der 22-jährige Mönchengladbacher Niklas Merken hat schon früh über verschiedene Jugendprojekte Zugang zu Graffiti und Streetart gefunden: Er war als Schüler dabei, als die Fassade des Gymnasiums am Geroweiher als eine der ersten Flächen im öffentlichen Raum mit Graffiti gestaltet wurde. Auch danach hat er sich intensiv im Projekt „Halls of Fame MG“ für das legale Graffitimalen in Mönchengladbach eingesetzt. Laut dem Motto „Each one teach one“ („Jeder bringt jedem etwas bei“) hat er sein Können in verschiedenen Workshops an Kinder- und Jugendliche weitergegeben.