Streetart am Abteiberg : Bunter Kosmos statt Mauergrau

Mönchengladbach Das Viertel rund um das Museum Abteiberg wird bunter: Nachdem bereits am Johann-Peter-Boelling-Platz der Künstler Joseph Beuys und der Museums-Architekt Hans Hollein 22 Meter groß von einer Hausfassade blicken, folgt jetzt ein Kunstwerk an anderer Stelle.

Unendliche Sphären öffnen sich am Abteiberg: An der Stepgesstraße gegenüber dem Hans-Jonas-Park entsteht gerade unter Leitung des Künstlers Philipp Kömen (M.) und Kira Papalau von Jukomm Streetart. In einer Kooperation von MG Artfriends und Jukomm gestalten Besucher des benachbarten Jugendzentrums Step die Mauer um und sprayen ihren eigenen bunten Kosmos an die Wand, wie Altstadtkoordinator Marius Müller erklärt. Dabei gehe es um Diversität und Buntheit, die sich noch in Details wie Einhörnern oder Regenbogen wiederfinden werden. Das Streetart-Werk ist Teil eines Gesamtprojekts der Initiative Abteiberg. In einem ersten Teil wurden der Künstler Joseph Beuys und Museums-Architekt Hans Hollein großformatig auf eine Fassade am Johann-Peter-Boelling-Platz gebracht. dr/ Foto: Jana Bauch