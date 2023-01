Mönchengladbach will ein Zeichen setzen Gemeinsam gegen kriminelle Jugendliche

Die Vorgehensweise der kriminellen Kinder- und Jugendgruppen ist immer die gleiche: Sie schüchtern ein, drohen, rauben, schlagen und treten. Vor zwei Jahren sorgten sie in der Rheydter Innenstadt dafür, dass sich Minderjährige nicht mehr sicher fühlten. Als die Polizei dort mehr Präsenz zeigte, verlagerten die Jugendlichen ihr Tun kurzerhand in die Gladbacher City. Wer sind diese Jugendlichen? Wie oft rauben sie? Wo wohnen sie? Was wird gegen ihr kriminelles Treiben getan? Auf all diese Fragen gaben Polizei, Stadt und Staatsanwaltschaft am Dienstag Antworten. Die obersten Vertreter der drei Behörden unterzeichneten außerdem eine „Vereinbarung über die Bekämpfung der Kriminalität jugendlicher Intensivtäter“.