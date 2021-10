Gastbeitrag der Geschichtswerkstatt Mönchengladbach : Es reicht nicht aus, eine Straße umzubenennen

Die Umbenennung der Lettow-Vorbeck-Straße. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Dass die Lettow-Vorbeck-Straße jetzt einen anderen Namen trägt, ist nur ein Teilerfolg. Es geht auch darum, die Geschichte einer Stadt aufzuarbeiten. Ein Gastbeitrag über Erinnerungskultur.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Karl Boland und Hans Schürings

Vielfach wird berichtet, dass das Thema des ehemaligen Generals Lettow-Vorbeck durch die Straßenumbenennung in „Am Rosengarten“ nun endgültig erledigt sei. Einige sind erleichtert. Formal mag dies richtig sein. Doch die Frage ist, wofür stand Lettow-Vorbeck, welche Werte vertrat er und warum hat der NSDAP-gelenkte Rat der Stadt Mönchengladbach im Jahr 1937 entschieden, nach ihm eine Straße zu benennen? Was sind die Hintergründe? Und was hat dieses Geschehen mit dem kollektiven Gedächtnis unserer Stadt zu tun, letztlich mit dem Umgang Mönchengladbachs mit deren Vergangenheit?

Um es auf den Punkt zu bringen: Eine formale Straßenumbenennung hat mit Erinnerungskultur nicht viel zu tun. Da bedarf es weitaus mehr. Es bedarf einer kritischen, nachhaltigen Auseinandersetzung, Diskussion und auch Wertung des Vergangenen. Das kann die politische Ebene in wenigen Gremien abseits der Öffentlichkeit allein nicht leisten. Die Stadtgesellschaft insgesamt ist gefordert, daran mitzuarbeiten.

Für die Angelegenheit Lettow-Vorbeck bedeutet dies im Zusammenhang mit einer ernst zu nehmenden Erinnerungskultur in Mönchengladbach auch die Aufbereitung des Kolonialismus und des Anteils Mönchengladbachs daran. Ja, auch Mönchengladbach spielte dabei eine Rolle. Kolonialpropagandisten traten zum Beispiel für den Wissenschaftlichen Verein als Referenten auf. Welche Unterstützung gab es von Mönchengladbacher Bürgern, was wurde getan für den überlebensnotwendigen Import des Rohstoffs Baumwolle (auch) aus deutschen Kolonien in Afrika? Warum hatte Lettow-Vorbeck mehr als 50 Jahre lang noch eine solche Anziehungskraft in Deutschland? Noch ist der Kolonialismus in Mönchengladbach eine terra incognita, also ein unbekanntes Feld.

Die Zeit des Nationalismus und des Holocaust sticht bezüglich der Erinnerungskultur sicherlich und richtigerweise hervor, obgleich es auch hier noch einige unterbelichtete Ereignisse gibt, wie etwa die Rolle einiger NS-Funktionsträger in Mönchengladbach.

Bestes Beispiel für eine unzureichende Erinnerungskultur in Mönchengladbach ist die bedeutende Geschichte der Textil- und Bekleidungsindustrie. Insgesamt fehlt für den Mönchengladbacher Raum eine aktuelle übersichtliche, allgemeinverständliche Publikation darüber von den Anfängen bis zur Gegenwart in Buchform. Insbesondere für den Schulunterricht geeignete Materialien wie Arbeitshefte, O-Töne von Zeitzeugen und Filme fehlen. Nur ganz wenige Publikationen würdigen die einst mächtige und bedeutende Industrie, jedoch nur in Teilaspekten (zum Beispiel TextilTechnikum, TextilRadTour). Insbesondere fehlt meist der Blick auf die Menschen, die Arbeiterinnen und Arbeiter, die Fabrikunternehmer und deren alltägliche Arbeits- und Lebenssituation.

Erinnerungskultur ist eine stetige permanente Aufgabe, der es in Mönchengladbach nicht an Themen mangelt. Sie verdient weitaus mehr Aufmerksamkeit und erfordert vielfältigere Aufklärungsarbeit, als dies eine einmalige pressewirksame Straßenumbenennung erlaubt.