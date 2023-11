Verkehr in Mönchengladbach Straßen wegen Kanalbauarbeiten gesperrt

Ebenfalls ab Montag, 20. November, erneuert die NEW zudem den Mischwasserkanal an der Wattstraße in Eicken. Während der Bauarbeiten ist die Wattstraße gesperrt. Im Kreuzungsbereich Alsstraße/Wattstraße kommt es zu einer halbseitigen Sperrung der Alsstraße. Diese Arbeiten dauern voraussichtlich bis März 2024 an.