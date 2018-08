Mönchengladbach: Straßensperrung nach Rohrbruch

Mönchengladbach Betroffene Anwohner konnten sich an einem Standrohr mit Wasser versorgen. Die Straße war teilweise überflutet und musste gesperrt werden.

Um 2.30 Uhr wurde der Schaden bekannt. Ein NEW-Mitarbeiter hatten einen starken Druckabfall im Versorgungssystem erkannt, das rund um die Uhr überwacht wird. Er alarmierte sofort den Entstörungs- und Bereitschaftsdienst. Schnell war klar: An der Engelblecker Straße musste ein Rohr gebrochen sein, Teile der Straße standen zeitweise unter Wasser. Das berichteten auch Feuerwehr und Polizei. Die NEW informierte einen Dienstleiter, der das Leck reparieren sollte. Für die Arbeiten musste die Asphaltdecke aufgerissen und die Straße zwischen Borsig- und Mallmedyer Straße gesperrt werden. Dort war, so stellte sich heraus, eine Hauptleitung geplatzt. In dem Bereich blieben 20 Häuser am Montag fast zehn Stunden ohne Wasser. NEW-Mitarbeiter richteten im Bereich Borsigstraße ein Standrohr ein, wo sich betroffene Anwohner mit Wasser versorgen konnten. Der Energieversorger wollte den Schaden bis zum Nachmittag behoben haben. Und tatsächlich waren die Reparaturarbeiten um 14 Uhr beendet.