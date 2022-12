Verkehr in Mönchengladbach Deshalb kann das Überholen von Fahrradfahrern teuer werden

Auf der Blauen Route gelten ohnehin besondere Regeln für Autofahrer. „Autoverkehr ist in der Fahrradstraße zu Gast, denn die Fahrradstraße dient in erster Linie dem Radverkehr“, erklärt die Stadt auf ihrer Internetseite. So ist die Blaue Route nur für Anlieger freigegeben, die von direkt an der Fahrradstraße gelegenen Grundstücken kommen oder zu diesen fahren. Durchgangsverkehr ist nicht gestattet. Außerdem muss sich Autoverkehr an den Radverkehr anpassen. Das gilt auch für die Geschwindigkeit, die bei maximal 30 Kilometern pro Stunde liegt.