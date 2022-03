Digitalisierung in Mönchengladbach : Bürger-Ideen für eine smarte Stadt

Mönchengladbach Im Internet und auf Marktplätzen sollten Bürger Anregungen für die Modellkommune Smart City einbringen. Die Sammlung wird jetzt ausgewertet und dann darüber abgestimmt. Um welche Ideen es dabei geht.

Dort sind aber auch schon Beiträge zu sehen. Am meisten Unterstützer sammelte die Anregung „Künstliche Intelligenz als Energieoptimierung in städtischen Gebäuden“. Am zweitmeisten Unterstützung erhielt der Vorschlag, eine intelligente Straßenbeleuchtung für niedrig frequentierte Straßen und Plätze einzusetzen – die eben nur dann leuchtet und damit Strom verbraucht, wenn die Straße auch befahren oder der Gehweg begangen wird. Auch viel Unterstützung erhielt die Idee, Leerstände in Innenstädten als smarte Fahrradgaragen und Paketdepots zu nutzen. Ähnlich viele Nutzer erfreuten sich über den Vorschlag, dass Fahrradfahrer mit einer App während der Fahrt Mängel im Radwegenetz melden können.