Start der Open-Air-Reihe : Die Strandkörbe stehen bereit

Mönchengladbach Das Strandkorb-Open-Air im Sparkassenpark Mönchengladbach ist an vielen Abenden bereits ausverkauft. Einige Künstler haben nun Zusatzshows angekündigt – zum Teil sogar mehrere. Bisher sind rund 20.000 Karten verkauft worden, sagt Micky Hilgers.

(angr) Der Sparkassenpark ist bereit für den Start einer Konzertserie, die es so noch nie gegeben hat: Am Freitag beginnt das Strandkorb-Open-Air mit dem ausverkauften Konzert der Band Brings. Es ist der erste von 43 geplanten Konzert- und Comedyabenden.

Neu auf dem Programm stehen jetzt Zusatztermine von Philipp Poisel (25. August) und Gentleman (der jetzt zwei Zusatzshows am 6. September spielt, eine davon am Nachmittag). Und am 28. August spielt Gil Ofarim.