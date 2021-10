Souvenirs aus Mönchengladbach : Der Ausverkauf der Strandkörbe

Käufer tragen einen der mehr als tausend zum Verkauf stehenden Strandkörbe aus dem Sparkassenpark. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Interessenten kamen in Wohnmobilen und gar mit Gabelstaplern: Am Wochenende wurden im Sparkassenpark Strandkörbe verkauft, die bei den Open-Airs seit Sommer 2020 Live-Konzerte in der Pandemie ermöglicht haben.