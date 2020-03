Strafanzeigen : Verstöße gegen die Kontaktsperre: Polizei beendet private Feiern

Mönchengladbach Die Gastgeber verstießen gegen das Infektionsschutzgesetz, weil sie mehrere Leute eingeladen hatten. Auch die Gäste müssen eine Strafe zahlen.

Wie die Polizei mitteilte, hatte es in Bonnenbroich-Geneicken an der Salierstraße, in Gladbach an der Stepgesstraße sowie im Stadtteil Schmölderpark an der Hubertusstraße private Feiern mit mehreren Gästen gegeben. Gegen die Gastgeber wurden Anzeigen wegen einer Straftat nach dem Infektionsschutzgesetz geschrieben. Die Gäste sehen sich mit Ordnungswidrigkeitenanzeigen konfrontiert.