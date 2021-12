Gedenken in Mönchengladbach : „Stolperschwelle“ erinnert an 107 Ermordete

Der Künstler und „Erinnerungshandwerker“ Gunter Demnig verlegte am Montag die erste Stolperschwelle der Stadt in Rheydt. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Nach mehr als 300 „Stolpersteinen“ hat die Stadt jetzt ihre erste „Stolperschwelle“ – die Gedenktafeln sind jüdischen Opfern des Nationalsozialismus gewidmet.

Mit Berta Albersheim beginnt die Liste, mit Max Zorn endet sie – die Namen von 107 Menschen, die im jüdischen Altenheim an der Friedrich-Ebert-Straße 82-84 wohnten. Sie wurden, im Sommer 1941 beginnend, in Vernichtungslager deportiert und dort ermordet. Der letzte Transport von Rheydt nach Theresienstadt, heute Tschechien, war am 24. Juli 1942 mit 62 Senioren zugleich der größte. Seit Montag erinnert die erste „Stolperschwelle“ in der Stadt an dieses Grauen. Der Künstler Gunter Demnig verlegte sie am frühen Morgen vor der ursprünglichen Fabrikantenvilla; im Rahmen einer Feierstunde verlasen Schüler des Maria-Lenssen-Berufskollegs anschließend alle Namen der damaligen Opfer.