In Rheydt : Störche fliegen Geburtsklinik am Elisabeth-Krankenhaus an

Störche fliegen Geburtsklinik am Elisabeth-Krankenhaus an

Rheydt Ob doch was dran ist, dass Störche die Babys bringen? Die Geburtsklinik des Elisabeth-Krankenhauses hat jedenfalls Besuch von Störchen bekommen.

Auch wenn ungezählte Frauen in den zurückliegenden Jahrhunderttausenden eine spürbar andere Erfahrung gemacht haben: Gerne wird behauptet, dass der Storch die Kinder bringe. In Rheydt haben sich dazu einige Indizien erhärtet. Ein halbes Dutzend Störche wurden jetzt auf dem Dach des Elisabeth-Krankenhauses gesichtet. Und nicht nur das: „Die Tiere übten sogar den Anflug auf den Hubschrauberlandeplatz direkt neben der Mutter-Kind-Klinik“, teilten die Städtischen Kliniken am Dienstag mit hörbar stolzen Unterton mit. Der Chefarzt der Frauenklinik, Harald Lehnen, ließ sich gar erweichen, schulmedizinische Dogmen ein wenig lockerer zu sehen: Die Behauptung, dass der Storch die Kinder bringe, sei nun „einigermaßen in die Nähe der Wahrheit gerückt“, gab Lehnen zu.