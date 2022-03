Gesundheit in Mönchengladbach : Stipendien für Medizinstudenten in der Psychiatrie

Mönchengladbach Auch die LVR-Klinik in Rheydt wirbt für das Programm, das Teilnehmern 600 Euro im Monat bescheren kann. Bis wann sich Interessenten bewerben können.

Ein Darlehen in Höhe von 600 Euro pro Monat – das ist während eines Studiums ein höchst brauchbares Zubrot. Medizinstudenten können als Stipendiaten des Landschaftsverbands Rheinland (LVR) eine solche Unterstützung erhalten. Das Programm LVR-Klinik-Start macht es möglich. Es richtet sich an Studierende im Fach Medizin, die sich für die Psychiatrie interessieren und bereits ihr Physikum abgeschlossen haben.

Der Verbund der vom Landschaftsverband Rheinland betriebenen Kliniken möchte mit dem Programm den medizinischen Nachwuchs fördern und ihn zugleich auch für seine großen Fachkliniken für Psychiatrie im Rheinland gewinnen. „Wir sind überzeugt, dass der Start in das Berufsleben so leichter wird“, sagt Stephan Rinckens, der Ärztliche Direktor der LVR-Klinik an der Heinrich-Pesch-Straße in Rheydt.

Die aktuell gut 70 Stipendiaten der laufenden Start-Förderphase können in den Kliniken des Landschaftsverbands die Arbeitsfelder der Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik unter anderem bei Hospitationen kennenlernen. Und sie sollen auch Gelegenheit haben, ihre psychiatrischen Fachkenntnisse in Seminaren und bei Fachtagungen im LVR-Klinikverbund zu vertiefen. Zusätzliche Angebote wie zum Beispiel ein Mentoringprogramm, Famulaturen, Examenscoaching oder die Unterstützung bei einem Promotionsvorhaben runden das Programm ab.

Die monatliche finanzielle Förderung auf Darlehensbasis in Höhe von 600 Euro endet nach Angaben des Landschaftsverbands mit dem Studienabschluss beziehungsweise spätestens nach vier Jahren. Im Anschluss an ihr Studium haben die Teilnehmer anscheinend gute Chancen, an einer LVR-Klinik eingestellt zu werden. In der Vergangenheit blieben mehr als die Hälfte der Stipendiaten nach dem Studium den LVR-Kliniken treu. In solchen Fällen übernehmen diese die Rückzahlung für die Dauer der Beschäftigung.