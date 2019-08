Rheydt : Stinkender „Sperrmüll“ mit Maden und Ratten

Mönchengladbach In Rheydt wurde ein Gehweg komplett mit Gerümpel und Abfall zugestellt. Anwohner beschwerten sich.

Die Mags informiert: Als Sperrmüll gelten sperrige Gegenstände, die nicht in die Restmülltonne passen. Dazu zählen Möbel, Matratzen und Elektrogeräte wie Trockner oder Kühlschränke. Kleinteile in Kartons oder Säcken werden nicht mitgenommen. Auch Renovierungsabfälle wie Keramikteile, Türelemente und Fußbodenbeläge sind kein Sperrmüll. Wer sich unsicher ist, ob etwas zum Sperrmüll zählt, wird von den Mitarbeitern der GEM unter der Rufnummer 02161 491049 oder per Mail an service@mags.de beraten.