Umzug innerhalb des Orts Diese Bäckerei-Kette füllt einen Leerstand in der Wickrather Einkaufsstraße

Mönchengladbach · „Gillraths Brotkorb“ hat zum November 2023 seine Filiale an der Quadtstraße geschlossen. Doch schon sehr bald soll neues Leben in das Ladenlokal kommen. Wer dort einzieht, und was geplant ist.

22.02.2024 , 05:10 Uhr

Zum Ende des vergangenen Jahres schloss die Bäckerei „Gillraths Brotkorb“ den Standort an der Quadtstraße 7 in Wickrath. Bald darauf war die Filiale ausgeräumt. Doch die Leere hat nun ein Ende. Foto: Carsten Pfarr