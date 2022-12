Suppentanten in Mönchengladbach Stimmungsvolles Nikolausfest für Obdachlose

Es ist kalt an diesem Samstagmittag, der Wind weht über den Platz der Republik. Eine Zeit, in der von Obdachlosigkeit betroffene Menschen noch härter zu kämpfen haben, als sonst. Doch an diesem Nachmittag können die Menschen, die schon in einer langen Schlange aufgereiht warten, für ein paar Stunden eine Auszeit vom harten, kalten Alltag nehmen. Die Suppentanten feiern an diesem zweiten Adventssamstag ihr Nikolausfest. „Das machen wir schon seit neun Jahren. Wir haben uns damals bewusst dagegen entschieden, die Aktion an Weihnachten zu machen. Wir wollten eine Nikolausfeier machen“, sagt Iris van Moforts-Eickhoff. „Seit 10 Uhr sind wir auf dem Platz und bereiten alles vor. Wir sind heute mit 10 Helfern vor Ort.“