Mit der Stiftung Gutes tun Wenn Herzenswünsche von Kindern erfüllt werden

Özgür Kalkan, Geschäftsführer der Lebenshilfe, ist es ein Anliegen, sich in die Situation betroffener Familien einzufühlen. Er verweist auf das begrenzte Budget der Pflegeversicherung. Für die Geschwister geistig behinderter Kinder gebe es kein Extra-Budget. Dabei seien Geschwister Betroffener durch die familiäre Situation oft benachteiligt. Kalkan betont, dass sich nicht nur Klienten der Lebenshilfe, sondern auch andere Familien aus Mönchengladbach um Herzenswünsche bewerben können. Die Lebenshilfe wähle nach festgelegten Kriterien aus. „Wer helfen will, wendet sich an die Stiftung“, sagt Hamacher in Richtung von Spendern und Paten.