Tarifabschluss im öffentlichen Dienst Mönchengladbach drohen höhere Steuern

Die gute Nachricht für die Mönchengladbacher ist, dass mit der Tarifeinigung im öffentlichen Dienst Dauerstreiks vom Tisch sind. Die schlechte lautet: Der Tarifabschluss wird die ohnehin klamme Stadt richtig viel Geld kosten, wie das Rathaus eilig berechnet hat. Und das könnte bedeuten, dass entweder weniger Geld für andere Dinge ausgegeben werden kann. Oder aber an anderer Stelle die Einnahmen erhöht werden müssen, sprich: Steuererhöhungen drohen. Kämmerer Michael Heck wird in einer Mitteilung der Stadt so zitiert: „Ob gegebenenfalls Beitrags- oder sogar Steuererhöhungen zur Finanzierung notwendig werden, hängt auch von den Entwicklungen weiterer Rahmenbedingungen ab.“