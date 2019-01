Borussia Mönchengladbach: Sternsinger bringen Borussia Segen

Mönchengladbach Kinder der Pfarrei St. Benedikt besuchten als Heilige Drei Könige verkleidet das Stadion.

(au) Der Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hatte am Freitag ganz besonderen Besuch: Die Kinder der Pfarrei St. Benedikt besuchten den Borussia-Park. Verkleidet als Sternsinger und in Begleitung von Anne Blaese, regionale Altenseelsorgerin, kamen die Kinder am frühen Nachmittag am Stadion an. Dort wurden sie von Frank Schiffers in Empfang genommen. Schiffers nahm stellvertretend für Borussia den Segen der Sternsinger entgegen. Außerdem sangen die Kinder vor dem Haupteingang an der Geschäftsstelle „Wir kommen daher aus dem Morgenland“ sowie „Stern über Betlehem“ und brachten die Kennzeichnung des Haussegens für das neue Jahr 2019 an der Tür an. Im Anschluss daran waren die Sternsinger als Dankeschön noch zu einer kleinen Führung durch den Borussia-Park unter der Leitung von Schiffers eingeladen.