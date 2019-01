Rathaus Abtei in Mönchengladbach: Sternsinger zu Besuch beim Oberbürgermeister

Mönchengladbach Sie schrieben den Segenswunsch an die Türe von Rathaus Abtei. Hans Wilhelm Reiners bedankte sich für das Engagement der Kinder.

70 Sternsinger in den Gewändern der Heiligen Drei Könige haben nun den Segen in das Rathaus Abtei gebracht und den lateinischen Segenswunsch „Christus Mansionem Benedicat“ (Christus segne dieses Haus) mit Kreide an die Türen des historischen Gebäudes geschrieben. Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners empfing die Sternsinger. Begleitet wurden sie vom regionalen Jugendseelsorger Achim Köhler und dem Jugendbeauftragten in der Region Mönchengladbach, Christian Heinrichs.