Tod und Abschiednehmen Rotes Kreuz bietet „Letzte Hilfe Kurs“ an

Fast jeder dürfte schon einmal an einem „Erste Hilfe Kurs“ teilgenommen haben. Deutlich unbekannter sind hingegen „Letzte Hilfe Kurse“, die sich mit den Themen Sterben und Tod beschäftigen. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Mönchengladbach lädt nun alle Interessierten zur Teilnahme an einem solchen „Letzten Hilfe Kurs“ ein. Stattfinden soll dieser am Freitag, 17. März, ab 14 Uhr. Vermitteln wollen die Verantwortlichen im Rahmen der Veranstaltung das „kleine 1x1 der Sterbebegleitung“. Das Umsorgen von schwerkranken und sterbenden Menschen am Lebensende wird dabei im Fokus stehen, heißt es seitens der Verantwortlichen.