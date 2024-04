Kurs für Ehrenamtler in der Stadt Wie Mönchengladbacher sterbenden Menschen beistehen können

An einem solchen Kurs teilgenommen hat Marietta Marcus. Sie habe viel gelernt über Resilienz und Gesprächsführung, über Todeswünsche und Sterbephasen, sagt sie: „Man lernt so viel für das eigene Leben.“ So habe sie sich mit den Todesfällen in ihrer Familie und auch mit der eigenen Vergänglichkeit noch nie so intensiv auseinandergesetzt wie in dieser Zeit. Nun will Marcus Menschen, die zu Hause sterben wollen, begleiten und die Angehörigen entlasten.