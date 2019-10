Kolumne Denkanstoß : Die Wiederentdeckung des Anstandes

Mönchengladbach Es ist Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, wie wir in der Öffentlichkeit miteinander umgehen, schreibt unser Autor.

Man muss früher anfangen. Brauchen wir wieder mehr Anstand? Und was könnte das heißen? Das Wort „Anstand“ hatte an Glanz verloren: Als wir jung waren, war es für uns über den Fragen nach der Länge der Haare der Jungs und der Kürze der Röcke der Mädchen verschlissen worden. Aber Axel Hacke hat seit zwei Jahren Erfolg mit seinem Buch über den wieder nötigen „Anstand in schwierigen Zeiten“. Es sei doch wieder an der Zeit, sich Gedanken zu machen über die Art, wie wir in der Öffentlichkeit miteinander umgehen, über den Ton, die Lautstärke, die Wortwahl, wenn wir miteinander reden, unsere ganze eigene Haltung. Bei jedem fängt es an. Menschen mit Anstand werden andere nicht einfach beleidigen oder verunglimpfen, werden sich nicht dreist und ungefragt in der Schlange vordrängeln, werden im Bus für ältere Personen den Platz frei machen, vermeiden wüste Verleumdungen in den sozialen Medien, halten auf dem Friedhof kurz inne, wenn ein Trauerzug vorbeigeht, anstatt mit herausgestrecktem Hintern weiter Unkraut zu jäten. „Anstand heißt, Rücksicht auf andere zu nehmen, auch dann, wenn einem nicht danach zumute ist“, sagt Axel Hacke. „Der Zusammenhalt einer modernen Gesellschaft steht und fällt mit dem Zwischenreich, in dem Individuen sich miteinander arrangieren, aufeinander einlassen und aneinander wachsen.“