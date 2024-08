Störung im Stellwerk Bahnprobleme zwischen Rheydt-Odenkirchen und Mönchengladbach Hbf

Durch eine Stellwerksstörung ist es am Mittwoch, 7. August, auf der Strecke zwischen Rheydt-Odenkirchen und Rheydt Hbf/ Mönchengladbach Hbf zu Komplikationen im Bahnverkehr gekommen. Züge konnten nur eingeschränkt fahren, der RE 8 fuhr nicht mehr bis nach Mönchengladbach durch, sondern hatte seine Endstation in Rheydt-Odenkirchen. Von da aus fuhr er wieder zurück nach Bad Hönningen, der Halt in Mönchengladbach entfiel komplett. Die Passagiere mussten aussteigen und auf den RB 27 warten, der zwanzig Minuten später vom gegenüberliegenden Gleis, wie geplant, abfuhr.