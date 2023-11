Vorfall in Mönchengladbach in der Halloweennacht Steinwurf auf Streifenwagen verfehlt Polizisten nur knapp

Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 1. November, an der Heinrich-Pesch-Straße nahe der Kreuzung Konradstraße einen Streifenwagen mit Steinen beworfen und sind geflüchtet. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ein Stein durchschlug dabei eine Scheibe und verfehlte die Beamten nur knapp.