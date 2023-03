Bauarbeiten in Mönchengladbach Steinmetzstraße für Kran-Einsatz einen Tag gesperrt

Autofahrer müssen sich in der Gladbacher Innenstadt auf eine Sperrung einrichten: Am Mittwoch, 29. März, muss die Steinmetzstraße auf dem Abschnitt zwischen Eickener Straße und Schillerstraße für einen Tag vollgesperrt werden. Grund ist ein Kraneinsatz an der Baustelle in diesem Bereich, wie die Stadt mitteilte. Eine Umleitungsstrecke wird ausgeschildert.