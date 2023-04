Naherholung in Mönchengladbach Wieso im Volksgarten jetzt zwei Bänke aus Stein stehen

Tatsächlich ist die Geschichte der Bänke eher unspektakulär: Sie sind in einem Lager der Mags entdeckt worden. „Und dafür, sie einfach dort stehen zu lassen, fanden wir sie zu schade“, erklärt die Sprecherin. Also wurde kurzerhand ein passender Standort gesucht – und mit dem Volksgarten gefunden. Die Bänke stehen nun am Wegesrand unweit der Schutzhütte und mit Blick auf das Staudenbeet, das auch dieses Jahr in bunten Farben erblühen wird. Bevor sie vor etwa zwei Jahren eingelagert wurden, standen die Bänke an einer Grünfläche an der Hardterbroicher Straße, berichtet die Mags-Sprecherin.