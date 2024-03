Wirtschaft in Mönchengladbach Steigende Zinsen bringen Stadtsparkasse höheren Überschuss

Die globalen Bedingungen sind nicht gut: Ukraine-Krieg, Nahost-Konflikt, hohe Zinsen und Baukosten – was in der Welt geschieht, schlägt sich immer auch lokal nieder, zum Beispiel in der Bilanz der Stadtsparkasse Mönchengladbach. Doch es gibt auch Grund zur Zuversicht, und so beschreibt der Vorstandsvorsitzende Antonius Bergmann das Geschäftsjahr 2023 als „gefestigt in herausfordernden Zeiten“.