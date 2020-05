Mini-Wohnungen für Reisende : Zweiter Mikro-Apartment-Anbieter baut in Gladbach

So sollen die Gebäude an der Aachener-Straße-3-13 aussehen. Foto: IAA Architecten

Mönchengladbach Nach dem Anbieter Limehome hat nun auch das Start-up Stayeri angekündigt, kleine Wohnungen für Reisende in Gladbach anbieten zu wollen. Die ersten Gäste werden voraussichtlich in zwei Jahren begrüßt.

In der Oberstadt gibt es eine Menge Baupläne. Auf einer rund 2100 Quadratmeter großen Fläche, direkt um die Ecke der auf dem Kapuzinerplatz geplanten Markthalle, werden jetzt neue Wohnhäuser mit Apartments, Wohnungen und einem Ladenlokal gebaut. Das Start-up Stayeri wird darin 53 Apartments anmieten und möbliert betreiben, in denen sich Gäste für kurzfristige Wohnaufenthalte in Mönchengladbach einmieten können. Der entsprechende Vertrag mit Projektentwickler Aquivisions und IAA Architecten sei jetzt abgeschlossen, wie das Unternehmen mitteilte.

Die Stadt hatte die Adressen Aachener Straße 3 bis 13, direkt gegenüber dem Verwaltungsgebäude gelegen, an den Projektentwickler verkauft. Insgesamt handelt es sich um eine Fläche von 2100 Quadratmetern. Planungsdezernent Gregor Bonin stellte sich dort Wohnungen, Büros, Hotel, Boarding Haus oder ähnliches vor. Der Baubeginn sei nun für Sommer 2020 geplant, teilte Stayeri mit. Die ersten Gäste werden voraussichtlich Mitte 2022 begrüßt. „In Gladbach gibt es bislang keine modernen Serviced-Apartment-Angebote. Diese Marktlücke wollen wir schließen“, sagt Hannibal DuMont Schütte in einer Mitteilung des Unternehmens. „Wie an unseren anderen Standorten in Berlin und Bielefeld sind auch in Mönchengladbach primär Geschäftsreisende, die eine Unterkunft auf Zeit suchen, unsere Zielgruppe. Egal ob für ein paar Tage oder mehrere Monate.“

Früher am Start wäre aber ein direkter Konkurrent mit Namen Limehome. Das Start-up richtet auf dem Areal der Roermonder Höfe bis Herbst 13 Apartments mit Größen zwischen 23 und 33 Quadratmetern ein und bietet sie zur Vermietung an. EWMG-Geschäftsführer Ulrich Schückhaus findet: „Wir möchten auch in den kommenden Jahren das Segment Mikroapartments gezielt ausbauen, um Studierende, Auszubildende und Projektarbeiter für Mönchengladbach zu gewinnen.“

Auf die Bewohner an der Aachener Straße wartet auf etwa 2200 Quadratmetern Bruttogeschossfläche modernes Design des Berliner Lifestyle-Architekten Studio Aisslinger. Stylische Apartments, Gemeinschaftsflächen mit einem Co-Working-Bereich und gemütlicher Chill-Out-Ecke, ein Kiosk und ein Waschsalon sind Teil des Stayeri-Konzepts.

„Mönchengladbach ist ein dynamisch wachsender e-Commerce-Standort. Zahlreiche Modehändler wie Zalando haben dort ihre Logistiklager. Aufgrund der Nähe zum Düsseldorfer Flughafen und zu den Niederlanden sowie des Anschlusses an fünf Autobahnen wird Mönchengladbach auch in den kommenden Jahren wirtschaftlich wachsen“, erklärt DuMont Schütte die Gründe für den neuen Standort.

(angr)