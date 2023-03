9000 Teilnehmer erwartet Staus in Mönchengladbach wegen Verdi-Streiks

Mönchengladbach · In Mönchengladbach kommt es am Dienstagmorgen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Viele Straßen sind gesperrt. Aus der Region reisen zahlreiche Protestzug-Teilnehmer mit Bussen an.

21.03.2023, 10:59 Uhr

Streikende ziehen am Dienstag, 21. März 2023, durch Rheydt. Foto: Carsten Pfarr

Schon am Morgen parkten die ersten Reisebusse eine Fahrspur der Theodor-Heuss-Straße zu. Mittlerweile ist die Straße gesperrt, wie viele anderen Straßen auch. 9000 Teilnehmer werden zur Verdi-Großdemonstration erwartet. Sie sollen sich im Fußmarsch (Sternmarsch) von verschiedenen Stellen startend zur zentralen Kundgebung an der Gracht in Mönchengladbach-Rheydt bewegen. Diese Fußmärsche waren für die Zeit zwischen etwa 10 und 11 Uhr geplant. Die daran anschließende Abschlusskundgebung an der Gracht soll bis etwa 13 Uhr dauern. Dort hat sich bereits eine große Menschenmenge versammelt. Die Straße Gracht ist zwischen Limitenstraße und Dorfbroicher Straße bis zum Veranstaltungsende komplett gesperrt. Die Routen der Demo-Teilnehmer. Weg 1: ab Hauptbahnhof Rheydt (Mittelstraße), Dahlener Straße, Stresemannstraße, Limitenstraße, Gracht. Weg 2: ab Rheinstraße (NEW-Verkehrsbetriebe), Schwalmstraße, Breitestraße, Gartenstraße, Limitenstraße, Gracht. Weg 3: ab DGB-Haus, Rheydter Straße 328, Rheydter Straße, Friedrich-Ebert-Straße, Nordstraße, Gartenstraße, Limitenstraße, Gracht.

