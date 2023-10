Elterngeld in Mönchengladbach Monate Wartezeit nach der Geburt – Telefonsprechstunde abgeschaltet

Mönchengladbach/Kreis Viersen · Paare, die ein Kind bekommen und Elterngeld beantragen, müssen in Mönchengladbach und im Kreis Viersen derzeit mindestens zwei Monate auf die Bearbeitung warten. Um den Riesenstau im Versorgungsamt abzubauen, schaltet die Elterngeldstelle in Mönchengladbach jetzt die Telefonsprechstunde ab. Was Mütter und Väter dazu jetzt wissen müssen.

29.10.2023, 13:10 Uhr

Wer in Mönchengladbach und dem Kreis Viersen derzeit Elterngeld beantragt, muss sich auf lange Wartezeiten einstellen. Foto: dpa/Felix Kästle

Basis-Elterngeld, Elterngeld-Plus, Partnerbonus – die Elternzeit und noch mehr das Elterngeld für Paare, die ein Kind bekommen, ist kompliziert und voller Fallen. Wer in Mönchengladbach und im Kreis Viersen dazu Fragen hat und sich am Telefon bei der zuständigen Elterngeldstelle der Stadt Mönchengladbach beraten lassen möchte, muss jetzt aber bis Januar warten. Die Telefonsprechstunde im Versorgungsamt der Stadt Mönchengladbach wird ab November bis Ende des Jahres abgeschaltet. Das teilte die Stadt jetzt mit. Grund sei ein immenser Bearbeitungsstau bei den Elterngeld-Anträgen, der jetzt Vorrang genießt und abgearbeitet werden soll. Das sind die wichtigsten Fragen und Antworten.