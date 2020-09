Die Aktion „Offene Gartenpforte“, die Besuche in Privatgärten ermöglicht, fällt wegen der Pandemie aus. Das Ehepaar Wolf in Günhoven sieht in seinem Garten Platz genug, um Abstandsregeln einzuhalten und lässt angemeldete Gäste ein. Ein Besuch, der lohnt!