Wenn Karriere krank macht Aus dem Burnout in eine erfüllende Tätigkeit

Thomas Teltscher sitzt an seinem großen Schreibtisch in der Awo-Begegnungsstätte auf der Dünnerstraße. Kolleginnen stecken ihren Kopf in die Tür, stellen eine kurze Frage, die freundlich beantwortet wird, verabschieden sich herzlich in den Feierabend. Es herrscht eine angenehme, respektvolle Stimmung. Seit März 2016 arbeitet Thomas Teltscher bei der Arbeiterwohlfahrt.