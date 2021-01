Projekt in Mönchengladbach : „Startup.Starterkit.MG“ zu vergeben

Mönchengladbach Ab sofort können sich junge Gründer aus Mönchengladbach auf das zweite „Startup.Starterkit.MG“ bewerben. Wer den Zuschlag erhält, darf sich über eine besondere Förderung freuen.

Gleich zwei neue Gründer-WGs – 80 und 72 Quadratmeter groß – am Neumarkt in Rheydt sollen innovativen Ideen in Zukunft ein Zuhause bieten. Bereits 2019 vergaben der Digitalisierungs- und Gründerverein nextMG, die Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFMG) und die Entwicklungsgesellschaft (EWMG) das „Startup.Starterkit.MG“, das junge Gründer in Mönchengladbach unterstützen soll. Mit Eeden erhielt ein Start-Up für Textil-Recycling ohne Qualitätsverlust den Zuschlag. Ihre Förderung wurde kürzlich erst verlängert. Nun geht die Ausschreibung in die nächste Runde.