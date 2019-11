Gründerwoche : Jung trifft Etabliert: Speed Dating für Firmen

Gladbach Wie bringt man junge Unternehmen mit etablierten zusammen? Die Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein hat in der Veranstaltungsreihe „Gründerwoche“ zusammen mit der WFMG und der Stadtsparkasse eine Lösung gefunden: „Start-up meets Business“ hieß es bei dem Kreditinstitut am Bismarckplatz.

Fünf Start-ups aus Nordrhein-Westfalen nutzten die Gelegenheit, in Präsentationen und Speed-Dating-Runden sich und ihre Geschäftsidee vorzustellen.

Die gemeinsame Basis der einzelnen Vorstellungen bildete die IT-Branche. Doch die Ansätze waren vielschichtig. Drei Beispiele: Masasana, ein Software-Consultant aus Mönchengladbach, entwickelt kundenspezifische auf künstliche Intelligenz (KI) gestützte Lösungen zur Optimierung von Geschäftsprozessen. „Die Qualitätsanalyse von Materialien und Produkten statt mit menschlicher Arbeitskraft mit dem Einsatz von KI vorzunehmen, kann viel Kosten sparen“, sagt Geschäftsführer Jonas Becher. Dabei setzt Masasana auf eine selbst gesteuerte IT und nicht auf Cloud-Lösungen.

Digital Fleet Solutions aus Korschenbroich bietet einen app-gesteuerten, digitalen Fahrzeugmanager an. Damit will sie Autofahrer von organisatorischen Aufgaben entlasten: Ob Terminvereinbarung mit der Werkstatt, Abschluss einer günstigeren Versicherung oder Buchung und Bezahlung des Parkplatzes – darum müssen sich weder Fahrer, Fuhrparkleiter noch Dienstleister selbst kümmern. „Fehlentscheidungen von Menschen lassen sich somit reduzieren“ so Unternehmer Claus Wollnik.