Neuansiedlung in Mönchengladbach Start-up will Digitalisierung im Gesundheitswesen vorantreiben

Zum Jahresbeginn 2024 will das Unternehmen eine Video-on-Demand-Plattform für diverse Belange des Gesundheitswesens auf den Markt bringen. „Ziel ist es, Arzt-Patienten-Gespräche zu Diagnose, Untersuchung, Operation, Aufklärung und Nachsorge maßgeblich zu verkürzen“, sagt Paul Romanski, einer der beiden Mia-Gründer und selbst Arzt. Mia ist die Abkürzung für ,Medical Information Assistant‘, also Assistent für medizinische Informationen. Schritt für Schritt, in einfacher Sprache, in bis zu 40 Fremdsprachen und anhand geschauspielerter Szenen will Mia zeigen, was Patienten in Praxen und Kliniken erwartet und was als Nächstes passieren wird. „Dies lindert die Angst vor dem Unbekannten und schafft mehr Verständnis für gewisse medizinische Prozesse, die ansonsten unverständlich bleiben“, sagt Romanski. Gemeinsam mit Filmproduzent Phil Ramcke hat er Mia gegründet, die WFMG hat das Projekt begleitet und gefördert.