Natur in Mönchengladbach : Die Niers bekommt ein neues Bett

Sabine Brinkmann, Felix Heinrichs, Gregor Bonin und Wilfried Manheller stellten die Pläne vor. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Mit der Niers-Renaturierung verwandelt sich der Bresgespark in eine Aue. Die Arbeiten haben begonnen. Was genau dort entsteht und was die Bürger davon haben.