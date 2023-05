Dramen, Serien, wilde Stunts Mönchengladbach will sich als Filmstadt etablieren

Was haben der Mönchengladbacher Flughafen, der Minigolfplatz im Volksgarten, das Monforts-Gelände, das alte Polizeipräsidium und die Weiherstraße gemeinsam? Alle waren schon Drehorte – für Action-Serien, Dramen oder Dokumentationen. Das leer stehende Karstadt-Gebäude in Rheydt hat sich in die Liste mit eingereiht.