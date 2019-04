Stellenabbau in Mönchengladbach : Starrag streicht 150 Stellen bei Dörries Scharmann

Mönchengladbach Die IG Metall rechnet mit Kündigungen in dem traditionsreichen Werk. 230 Stellen sollen bleiben.

Tiefer Einschnitt im traditionellen Werk Dörries-Scharmann-Werk in Rheydt: Die Starrag Gruppe streicht dort 150 von 380 Stellen, wie der Schweizer Eigentümer am Donnerstag mitteilte. Die IG Metall sprach sogar von 170 Stellen, die wegfallen sollen. Die Entscheidung im Konzern war am Mittwoch in einer Aufsichtsratssitzung gefallen, am Donnerstag wurde die Belegschaft in dem Rheydter Werk in einer Mitarbeiter-Versammlung darüber informiert. Teile der Produktion sollen demnach nach Bielefeld verlegt werden. In Rheydt verbleibt demnach der Maschinentyp Ecospeed (das sind Maschinen zum Zerspanen von Werkstücken). Die anderen Produktbereiche wandern ab.