Produktion wird in Schweiz verlagert : 150 Starrag-Mitarbeiter protestieren gegen Stellenabbau

Die zwei Schweizer Planer werden von den Protestierenden mit einem Pfeifkonzert und dem Wedeln von Protestschildern empfangen. Die Kritik hören sie sich an, bevor sie das frühere Dörries-Scharmann-Werk durch den Haupteingang betreten. Foto: Carsten Pfarr

Mönchengladbach Mehr als 150 Personen haben lautstark das Ende der Produktion im früheren Dörries-Scharmann-Werk in Mönchengladbach kritisiert. Eine Sparte soll in die Schweiz verlagert werden. Dadurch werden in Rheydt 105 Stellen gestrichen.