Open-Air-Kino in Mönchengladbach : So war die Premiere des Autokinos an der Trabrennbahn

So war die Premiere des Autokinos an der Trabrennbahn

Mönchengladbach Bei der Eröffnung des Starpac Autokinos an der Trabrennbahn in Mönchengladbach sind „Bad Boys“-Fans auf ihre Kosten gekommen. Aber auch darüber hinaus macht das Erlebnis Autokino Lust auf mehr.

Bei Einbruch der Dunkelheit startete der Kult-Film „Bad Boys“ mit dem dritten Teil und Will Smith und Martin Lawrence in den Hauptrollen. Nach den ersten nostalgischen Momenten – Teil 1 erschien 1995 – gab es nach nur 15 Minuten den ersten Schockmoment für alle Fans. Aber es dauert nicht lange, bis der berühmte Titelsong gesungen wurde, die ersten Kanonenkugeln flogen und die beiden Bad Boys sich den ersten verbalen Schlagabtausch lieferten.

Markus Brinkmann macht Lust auf mehr: Ab heute können Tickets für das neue Programm der zweiten Woche des Starpac Autokinos online unter www.starpac-autokino.de gebucht werden. Die Vorschau verrät einen Mischung aus Neuerscheinungen und Kult-Filmen: Parasite (29. April), Grease (30. April), Knives Out (1. Mai), The Gentlemen (2. Mai), Ich war noch niemals in New York (3. Mai), Peanut Butter Falcon VHS-Programmkino (4. Mai), Bombshell (5. Mai), Ruf der Wildnis (6. Mai), Die Hochzeit (7. Mai), 1917 (8. Mai), Fast Furious Teil 1 (9. Mai), Pretty Woman (10. Mai).